Как сообщает Politeka.net, певица Светлана Лобода – кума ведущего Анатолия Анатолича. Хотя сейчас она занимает проукраинскую позицию, до 24 февраля активно гастролировала на россии, спонсировала страну-агрессора, за что ее до сих пор хейтят. Ведущий встал на защиту артистки.
Так, шоумен опубликовал в Instagram несколько stories, в которых высказался о позиции артистки, а также объяснил, почему тема критики исполнительницы для него давно закрыта.
"Лобода мой близкий человек. Мы много лет вместе. Я мог соглашаться с ее развитием карьеры последние годы, мог не соглашаться. Но я горжусь ее позицией и поступками после начала войны. Она одна из немногих, кто назвал войну войной, кто оставил свою карьеру и популярность на россии", - написал Анатолий Анатолич.
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Ведущий добавил, что почти за 9 месяцев войны Светлана Лобода доказала своими поступками, что она украинка. Сейчас она делает все, что может ради победы, признает свои ошибки в отличии от многих украинских артистов, которые до сих пор сидят на россии и хранят молчание.
Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.
Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.
Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.