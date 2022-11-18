В конце декабря состоит финал Нацотбора на Евровидение, в котором примут участие исполнители, имена которых назвали ранее.

Напомним, объявление финалистов привело к бурному обсуждению в Сети.

Так, некоторые возмущены, что не прошла участница «Лилу45», нет в этом списке и Валерии Кудрявец (Skylerr).

Некоторые пользователи соцсетей признавались, что почти никого не знают. Украинская певица и экс-участница «Евровидения» Настя Приходько тоже поспешила отметить, что никого не знает и призналась, что ей в этом году не интересно «Евровидение» вообще – «не до того».

«Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию. Поедет….. Ну пусть будет группа tvorchi…Все! Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта!», - сказала Приходько.

Артистка также добавила, что на фоне всех неизвестных более или менее известная – Jerry Heil.

«Что это я забыла кулуарные договоренности… Даже победителя на самом конкурсе видно сразу потому, что сначала выбирают, потом пересмотрят, потом договариваются со страной, которая может финансировать Евровидение, есть деньги на все это шоу, а уже потом подбирают менее интересных, чтобы сразу голосовали за победителя той страны с которой договорились - потому что других нет…», - пояснила «схему» Приходько.

Впрочем, по мнению Насти, победы Украиины на Евровидении 2023 ждать не стоит – «есть определенные правила».

Напомним, ранее стало известно, кто может стать членами жюри на Нацотборе Евровидения.

Также сообщалось уже о первом скандале в Нацотборе.

Кроме того, сообщалось, что на результаты голосования отреагировала сама Тина Кароль.