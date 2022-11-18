Знаменитость Анатолий Анатолич отметил, что перестал воспринимать контент и просто людей без понимания их политической позиции.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских артистов, которые поддержали кровавую войну против Украины. Об этом он написал пост на личной странице в Instagram.

Знаменитость отметил, что перестал воспринимать контент и просто людей без понимания их политической позиции. Теперь он даже не может слушать музыку тех, кто молчит или поддерживает войну, развязанную россией. То же самое с кино, телевидением, комедией и так далее - телеведщуий их просто не смотрит.

Анатолий Анатолич признался, что его плейлисте все еще остались российские исполнители, но лишь те, которые приняли проукраинскую позицию и уехали из рф.

"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные червяки. Поэтому эти, кто остался в моем плейлисте, для меня стали еще ближе. А на фото Ангелина Вовк, Хрюша, Степаша и Филя. И конечно, это мог быть пост на тему. Цой бы никогда не поддержал эту войну. Или Игорь Сорин из Иванушек уже уехал бы из россии, не выдержав этот позорный порядок, но нет. Здесь об Ангелине Вовк, которая собралась ехать на фронт поддерживать российских оккупантов", – написал Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.