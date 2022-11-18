Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сегодня празднует день рождения своего единственного сына Вениамина, которого воспитывает одна. Артистка всячески ограждает ребенка от внимания прессы и старается проводить с ним все свободное время.

Также Тина Кароль не рассказывает о том, как проходит обучение ее ребенка заграницей, изредка делясь кадрами. Поклонники поздравили ребенка с его праздником:

«Веня, с днем ​​рождения! Пусть у тебя будет много мечтаний, которые обязательно сбудутся, тебя любят и уважают друзья, легко дается обучение и будет успех» - пишет ФанТина.

Сама Тина Кароль не осталась в стороне: «Спасибо вам!».

В сети также поддержали:

«Happy Birthday! 🎂; О как вымахал😀 с днем ​​рождения Вениамина! Мамин защитник!; С Днем Рождения, Вениамин!🙌☀; Приветствую❤️; С днем ​​рождения❤️Да будет счастливым; Крепкого здоровья, воплощения всех мечтаний и всего наилучшего; С днем ​​рождения поздравляю ❤️».

Тина Кароль уже не один месяц живет и выступает заграницей. При этом поддерживает звезда пострадавших украинцев от российской агрессии и помогает и военным, и детям в том числе.

Нередко в сети появляются кадры с Тиной перед выступлениями и после них. Со своими поклонниками артистке удается видеться не часто, однако каждая встреча обращает на нее внимание камер.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".