Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сегодня празднует день рождения своего единственного сына Вениамина, которого воспитывает одна. Артистка всячески ограждает ребенка от внимания прессы и старается проводить с ним все свободное время.
Также Тина Кароль не рассказывает о том, как проходит обучение ее ребенка заграницей, изредка делясь кадрами. Поклонники поздравили ребенка с его праздником:
«Веня, с днем рождения! Пусть у тебя будет много мечтаний, которые обязательно сбудутся, тебя любят и уважают друзья, легко дается обучение и будет успех» - пишет ФанТина.
Сама Тина Кароль не осталась в стороне: «Спасибо вам!».
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В сети также поддержали:
«Happy Birthday! 🎂; О как вымахал😀 с днем рождения Вениамина! Мамин защитник!; С Днем Рождения, Вениамин!🙌☀; Приветствую❤️; С днем рождения❤️Да будет счастливым; Крепкого здоровья, воплощения всех мечтаний и всего наилучшего; С днем рождения поздравляю ❤️».
Тина Кароль уже не один месяц живет и выступает заграницей. При этом поддерживает звезда пострадавших украинцев от российской агрессии и помогает и военным, и детям в том числе.
Нередко в сети появляются кадры с Тиной перед выступлениями и после них. Со своими поклонниками артистке удается видеться не часто, однако каждая встреча обращает на нее внимание камер.
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