Как сообщает Politeka.net, после выхода четвертого выпуска 12-го сезона реалити "Холостяк" финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной и бизнесмен Алексей Тригубенко в Stories назвал имена девушек, которые являются его фаворитками на шоу в данный момент.

Среди всех Алексей Тригубенко выбрал троих – это актриса Виктория Варлей, финансовый аналитик Алина Ершова и крупье Елизавета Кондрашевская.

Что касается Виктории – Алексей признался, что будь "Холостяком", то выбрал бы ее. "Кто-то со мной давно, понимают, о чем я. Изюминка этого сезона. Люблю ее комментарии", – заметил мужчина.

Алексей добавил, что на шоу начала открываться Лиза. Он назвал ее умной, красивой и милой.

Алина для Тригубенко является фаворитом по всем взглядам на жизнь и ценностям.

"Лиза очень классно начала открываться. Умная, красивая, милая. Легкое и искреннее общение на свидании. Продолжай в том же духе. Алина по всем взглядам на жизнь и ценностям — мой фаворит. Просто one love", — добавил Алексей Тригубенко.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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