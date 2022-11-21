Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, но недавно стало известно, что пара развелась. При этом официально Кристина и Владимир никак не комментировали эту информацию, но успели отписаться друг от друга в Инстаграм. А недавно жена Остапчука отправилась в Вену к подружкам. На новых кадрах в своем блоге звезда показала, как проводит время.
"Реалии", - написала Кристина под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Кайф", "Главное, что все в тёплых носочках", "Этот тренд огонь", "Смех брюнетки просто доводит до слез, сама смеюсь словно там была", "Пересмотрела раз 10. да еще и подружкам скинула", "Никогда не пишу комментарии, повеселили, спасибо за настроение))", "Приятно видеть вас жизнерадостной".
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Напомним, жена Остапчука после новости о разводе приспустила бретельки, показав красоту в спальне
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