Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова выступила в четвертом эфире грузинских "Танцев со звездами". Певица и ее партнер Макс Ежов перевоплотились в героев мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" Солоху и черта. Видео выступления появилось на странице артистки в Intagram.

Оля Полякова и Макс Ежов станцевала квикстеп под песню "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки, получив 16 баллов от жюри. Артистка рассказала, что едва успела попасть на эфир в Грузию, возвращаясь со съемок финала шоу "Голос країни".

"Дали жару вчера на паркете! Ох, вы бы знали мои дорогие, как мне дался этот эфир в грузинских "Танцы со звездами", как я пыталась успеть добраться до Грузии, и в конце концов успела. Но, несмотря на все волнения и спешку, мы вышли с нашим драйвовым номером и зажгли весь зал", - отметила Оля Полякова.

Пользователи сети пришли в восторг от выступления пары и отметили, что певица действительно подтянула свои танцевальные навыки после участия в украинских "Танцях".

"Самая крутая пара", "Супер яркие, талантливые!", "Давно не видела ничего лучше", "Бомба!! Костюмы, танец, песня, постановка!! Оля и Макс вы супер", - писали в комментариях.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

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