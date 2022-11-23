Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер. Звезда еще до полномасштабного вторжения выехал из Украины и долгое время не возвращался обратно. Вже же Алексей нашел в себе силы приехать в Украину. По словам Алексея, все это время он находился в теробороне и даже показал бумагу, подтверждая свои слова, что вызвало бурные обсуждения среди украинцев.
Не забывает Потап и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Алексей поделился фотографией с легендарным защитником Мариуполя Михаилом Диановым.
"Теплая встреча! Важные слова! Запомню на всю жизнь! Слава Украине!!", - написал Потап.
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Но не все фанаты оценили фото с Героем:
"Мне на месте Потапа, который отлеживался под пальмами в то время, когда Михаил медленно умирал и при этом пытался воевать, было бы стыдно ему в глаза смотреть. Я уже молчу о том, что фотки с ним выкладывать", "А у Потапа пошла серия фоточек с Героями?".
Напомним, подопечную Потапа сравнили с известной украинской певицей
А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде впечатлила чувственными кадрами с выступления
Также Politeka писала, что тренер "Голосу" Потап заинтересовал развлечениями в метро рядом с Поляковой и Осадчей