Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда был до 2020 года женат на Елене Войченко, но несмотря на двое детей, знаменитость развелся. А после этого Владимир женился на Кристине. Пара пробыла вместе 2 года, а недавно появилась информация о разводе. Звездная чета никак не прокомментировали эту информацию, но уже успели друг от друга отписаться в Инстаграм. А недавно Кристина покинула Украину и сейчас находится в Европе.

Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами из лифта.

"Надеюсь, мое тело что-то помните? А еще я иду с новым партнером впервые", - написала Кристина на кадрах.

"И не поверите. Но именно в танцевальном зале я стеснительная, да еще и с новым партнером. Но танцы - это чистый кайф. Поэтому ж пошли вместе, если что-то снимаем - покажу", - продолжила звезда.

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