Телеведущий Юрий Горбунов не только показал пользователям сети совместный снимок, но также поблагодарил военного за защиту Украины.

Как сообщает Politeka.net, на суперфинал "Голосу країни-12", который был недавно, пришли украинские защитники, среди них был и морской пехотинец Михаил Дианов, переживший российский плен. С ним лично познакомился и сфотографировался ведущий проекта Юрий Горбунов и показал теплый снимок на своей странице в Instagram.

Телеведущий не только показал пользователям сети совместный снимок, но также поблагодарил военного за защиту Украины. Мужчины улыбались на камеру и выглядели в приподнятом настроении.

"Лицо нашего Защитника "Азовстали" Михаила Дианова знает теперь не только вся Украина, но и весь мир! Очень круто, когда он улыбается! Спасибо нашим героям! Слава ВСУ! Слава Украине!" – подчеркнул Юрий Горбунов.

Пользователи сети отметили, что к сачтью, защитник выглядит лучше. Кроме того, многие писали для не го слова поддержки и благодарности: "Теперь выглядит хорошо. очень рада за него", "Бесконечное спасибо за сегодня и верю, благодаря ЗСУ, в завтрашний день!", "Он уже выглядит намного лучше. Слава Богу, Он дома, выздоравливает, лечится", "У меня мурашки по коже под этим фото. Улыбка на моем лице.... спасибо".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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