Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычное фото с парнями из своей группы и рассказала о будущих выступлениях.

Как оказалось, после тура по американским городам, который состоялся совсем недавно, Александра и ее коллеги Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш собираются в новый тур. В этот раз гастроли группы KAZKA охватят и два украинских города – Львов и Одессу, а остальные снова за границей.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Котики, пока у нас небольшой отдых после тура по Америке (читайте: ежедневная запись новых песен), хочу проанонсировать наш график на ближайшее время. Во-первых, Львов и Одесса, мы так скучали! Счастливы будем наконец-то увидеть уже в следующем месяце. Планируем греться песнями, создавать праздничное настроение и наслаждаться каждой минутой вместе. Испания, Австрия, Швеция и Великобритания, к вам мы приедем уже в 2023 году, который, я надеюсь, будет более кротким к нам. Очень вас будем ждать!".

Напомним, "Держитесь, родные": Осадчая надрывно обратилась к украинцам, которые сейчас в оккупации.

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