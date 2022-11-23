Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова выступила в четвертом эфире грузинских "Танцев со звездами". Певица и ее партнер Макс Ежов перевоплотились в героев мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" Солоху и черта.

Певица СолоХа в своих Instagram-Stories набросилась с критикой на исполнительницу Олю Полякову и обвинила ее в "краже" образа.

Исполнительница с псевдонимом СолоХа решила, что Оля использовала ее фишку в виде красной повязки на голову, да и весь образ якобы с нее был списан, а не с персонажа "Вечера на хуторе близ Диканьки". Также артистка раскритиковала и танцы Оли Поляковой.

"Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабуля, чье волшебство сильнее. Это уже ты перешла черту... И кокошник не поможет!", — заявила СолоХа.

Стоит отметить, что пара Оля Полякова и Макс Ежов в этих образах станцевала квикстеп под песню "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки, получив 16 баллов от жюри. Оценки были не совсем высокими, но это позволило паре пройти дальше.

Напомним, что Полякова в образе Роксоланы закружилась в танце с Максом Ежовым.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой похвалилась счастливой встречей с отцом, которого давно не видела.

Также Politeka писала, что Полякова перевоплотилась в Солоху и закружилась в танце с "чертякой".