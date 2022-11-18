На опублікованих кадрах Маша Полякова насолоджується батьковою компанією, вона обіймає його - весь час сидячи поруч.

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка співачки Олі Полякової Маша вступила до навчального закладу у Великій Британії. Нині вона проживає у Лондоні. Кілька годин тому дівчина запостила на своїй сторінці в Instagram -stories кадри зустрічі зі своїм батьком Вадимом.

Так, Маша Полякова розмістила кілька рідкісних кадрів із рідною людиною. Як повідомила Маша, батько приїхав до неї до столиці Великобританії Лондона, де вона живе та навчається. Як зізналася Полякова-молодша, у них з батьком було мало часу, лише година, тому вони не втрачали цієї години і вирушили одразу до лондонського пабу, де випили пива та поспілкувалися.

На опублікованих кадрах дочка насолоджується батьковою компанією, вона обіймає його - весь час сидячи поряд. А на другому кадрі вже мило дуріє і кривляється в об'єктив камери.

Варто зазначити, що за словами Олі Полякової Маша Полякова збиралася вступати до США і навіть подала документи до 5 вишів. Але в результаті вступила до Англії - вона навчатиметься на факультеті музичного мистецтва. До того ж вона отримає не лише музичну спеціальність, а й стане дипломованим піротехніком.

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