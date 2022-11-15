Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова виступила у третьому ефірі грузинських "Танців із зірками". Ефір присвятили темі кін. Співачка перетворилася на одну з найвпливовіших жінок в історії Османської Імперії, родом з України – Роксолану. Відео з виступом пари з'явилося на фанатській сторінці артистки у Instagram. Співачка також похвалилась відео.

Оля Полякова разом зі своїм партнером Максимом Єжовим перетворилася на героїв знаменитої української кінострічки. Виконавиця танцювала в образі Роксолани, а її партнер був турецьким султаном.

Танцювальний номер українці показали під пісню Джамали "1944", з якою вона виграла "Євробачення-2016". За чуттєвий танець співачка Оля Полякова з партнером-танцівником Максом Єжовим здобули одну з найвищих оцінок – 20 балів.

Користувачі мережі, подивившись виступ, не змогли стриматися і написали безліч компліментів: "Ідея хороша, костюми, образи... Оля))))) партнер) Все атмосферно", "Приємно було дивитися", "Дуже красива", "Танці відмінні, а образ супер".

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

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