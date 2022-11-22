Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова виступила у четвертому ефірі грузинських "Танців із зірками". Співачка та її партнер Макс Єжов перетворилися на героїв мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" Солоху та чорта. Відео виступу з'явилося на сторінці артистки Intagram.

Оля Полякова та Макс Єжов станцювала квікстеп під пісню "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки, отримавши 16 балів від журі. Артистка розповіла, що ktlm встигла потрапити на ефір до Грузії, повертаючись зі зйомок фіналу шоу "Голос країни".

"Дали спеку вчора на паркеті! Ох, ви б знали мої дорогі, як мені дався цей ефір у грузинських "Танці з зірками", як я намагалася встигнути дістатися Грузії, і врешті-решт встигла. Але, незважаючи на всі хвилювання і поспіх, ми вийшли з нашим драйвовим номером та запалили весь зал", - зауважила Оля Полякова.

Користувачі мережі захопилися виступом пари і зазначили, що співачка справді підтягнула свої танцювальні навички після участі в українських "Танцях".

"Найкрутіша пара", "Супер яскраві, талановиті!", "Давно не бачила нічого кращого", "Бомба!! Костюми, танець, пісня, постановка!! Оля і Макс ви супер", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".