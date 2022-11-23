Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк не зря снискала себе славу народной ведущей – поклонники обожают ее за фирменное чувство юмора, умение посмеяться над собой и постоянный позитив. Кроме того, иногда она устраивает примерку ярких нарядов и делает колоритные снимки. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появились кадры из фотосессии, где она позировала в соблазнительном наряде.

Леся Никитюк позирует во дворе с шикарныи видом на усыпанные снегом деревья. Она подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем черного цвета с длинными рукавами и корсетным пошивом в зоне талии. Волосы Леся собрала в элегантный пучок. Не забыла она и про красивый макияж, а также аксессуары. Например, на шею она надела чокер с большим черным цветком.

В комментарии к фото Леся Никитюк анонсировала скорую премьеру новой песни, отметив, что ее последняя композиция уже набрала 1 млн просмотров.

Подписчики оценили образ артистки и написали ей несколько комплиментов: "Наша королева амазонок", "Тринити из Матрицы", "Невероятно красивый, талантливый человек, да ещё и с юмором", "Матрица", "Ты такая трагичная".

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему еще не смогла выйти замуж.

Как сообщала Politeka, мама Леси Никитюк ответила хейтерам звездной дочери.

Также Politeka писала, что Никитюк заинтриговала романтичным видом на прогулке, Ярославский поддержал.



