Популярная украинская певица, звезда "Евровидения" Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами разрушений после российской атаки по Украине и обратилась к миру и украинцам.
Как известно, после очередного массированного вражеского обстрела многие регионы Украины остались без электроэнергии, не исключение и Киев. Кроме того, на Киевщине были "прилеты", который привели к сильным разрушениям и гибели людей. Именно кадры с разрушениями после прилета российских ракет показала Джамала.
А в подписи к публикации артистка обратилась к миру и украинцам: "Очередной день, когда россия подтверждает, что она – страна-террорист. Хочется кричать об этом на весь мир. Сегодня было выпущено 67 ракет по Украине. 30 – по моему Киеву, где в результате ракетных обстрелов погибли 3 человека и есть, по меньшей мере, 20 раненых. Погибшей девушке было 17 лет. Россия атакует гражданскую и критическую инфраструктуру во всех областях Украины. Львов, Чернигов, Одесса, Ровно, и другие области сегодня были без света, водоснабжения и тепла. Отсутствие света – это временно. Клеймо террористов останется надолго".
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