Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк не дарма здобула собі славу народної ведучої – шанувальники обожнюють її за фірмове почуття гумору, вміння посміятися над собою та постійний позитив. Крім того, іноді вона влаштовує примірку яскравого вбрання і робить колоритні знімки. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилися кадри з фотосесії, де вона позувала у спокусливому вбранні.

Леся Нікітюк позує у дворі з шикарним видом на посипані снігом дерева. Вона підкреслила струнку фігуру облягаючою сукнею чорного кольору з довгими рукавами та корсетним пошиттям у зоні талії. Волосся Леся зібрала в елегантний пучок. Не забула вона і про гарний макіяж, а також аксесуари. Наприклад, на шию вона одягла чокер із масивною чорною квіткою.

У коментарі до фото Леся Нікітюк анонсувала швидку прем'єру нової пісні, зазначивши, що її остання композиція вже набрала 1 млн. переглядів.

Підписники оцінили образ артистки і написали їй кілька компліментів: "Наша королева амазонок", "Трініті з Матриці", "Неймовірно красива, талановита людина, та ще й з гумором", "Матриця", " Ти така трагічна".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.

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