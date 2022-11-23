Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк не дарма здобула собі славу народної ведучої – шанувальники обожнюють її за фірмове почуття гумору, вміння посміятися над собою та постійний позитив. Крім того, іноді вона влаштовує примірку яскравого вбрання і робить колоритні знімки. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилися кадри з фотосесії, де вона позувала у спокусливому вбранні.
Леся Нікітюк позує у дворі з шикарним видом на посипані снігом дерева. Вона підкреслила струнку фігуру облягаючою сукнею чорного кольору з довгими рукавами та корсетним пошиттям у зоні талії. Волосся Леся зібрала в елегантний пучок. Не забула вона і про гарний макіяж, а також аксесуари. Наприклад, на шию вона одягла чокер із масивною чорною квіткою.
У коментарі до фото Леся Нікітюк анонсувала швидку прем'єру нової пісні, зазначивши, що її остання композиція вже набрала 1 млн. переглядів.
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Підписники оцінили образ артистки і написали їй кілька компліментів: "Наша королева амазонок", "Трініті з Матриці", "Неймовірно красива, талановита людина, та ще й з гумором", "Матриця", " Ти така трагічна".
Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.
Як повідомляла Politeka, мама Лесі Нікітюк відповіла хейтерам зіркової доньки.
Також Politeka писала, що Нікітюк заінтригувала романтичним виглядом на прогулянці, Ярославський підтримав.