Беременная Светлана Тарабарова сохраняет оптимизм и говорит, что их ненависть усиливает наше желание победить.

Как сообщает Politeka.net, ракетная атака с моря и неба россиян началась 23 ноября в обед и завершилась разрушением многих объектов инфраструктуры и экстренными отключениями света. Впрочем, никто не падает духом, ведь убеждены – лучше без света, чем с россиянами. Не падает духом и украинская певицаа Светлана Тарабарова, которая показала в Instagram, как делала мейк при отсутствии света.

Беременная Светлана Тарабарова сохраняет оптимизм и говорит, что их ненависть усиливает наше желание победить.

"Ох, и ночка! Наоборот у нас всех просыпается гнев, который мы специально направляем к нашим защитникам и тогда она внутри них превращается в безумную силу победы", - уверена знаменитость.

Также Светлана Тарабарова рассказала, что утром собрала вещи посреди темноты, но все же приехала на интервью, чтобы никого не подвести. Кроме того, ей пришлось делать макияж при свете фонаря, который услужливо ей держал муж.

"Делала мейк и свет снова пропал. Хорошо, что у мужа в каждом кармане есть фонарик. Мне кажется, что он в прошлой жизни был скаутом. ведь на случай непредвиденных ситуаций - он умеет и знает буквально все. Нам с детьми повезло", - добавила певица.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.