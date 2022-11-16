Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит тешить себя иллюзиями, поскольку НАТО не вступит в эту войну.

Как сообщает Politeka.net, во вторник, 15 ноября, во время массированной атаки Украины россией на территории Польши рухнули российские ракеты. То, что это действительно ракеты производства рф подтвердил польский МИД, вызвавший посла россии.

Лидер группы "Антитіла" высказал свое мнение по поводу падения российских ракет на территории Польши. Пост на эту тему Тарас Тополя опубликовал на своей странице в Instagram.

Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит тешить себя иллюзиями, поскольку НАТО не вступит в эту войну. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших граждан Польши. А также обратился к украинцам.

"Несколько напоминаний всем: россия – государство-террорист, НАТО не впишется, 5 статья коллективного договора – забудьте. И не обольщайтесь иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов. При поддержке союзников. Да победим!", – написал Тарас Тополя.

Стоит отметить, что поскольку Польша - это страна НАТО, именно Альянс должен дать решительный ответ. Зато все больше заявлений о том, что члены НАТО не уверены, что это была российская ракета, запущенная с территории россии.



Напомним, что Тополя из группы "Антитіла" ярко пофантазировал о последнем дне путина.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

Также Politeka писала, что Тополя из "Антитіла" показал "сувенир" Папе Римскому после его неверия в жестокость россиян.