Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, после полномасштабного вторжения РФ в Украину служивший парамедиком на фронте, прокомментировал неоднозначные высказывания Папы Римского Франциска и миллиардера Илона Маска относительно войны в Украине. Свое мнение он высказал в интервью Фактам ICTV.

По мнению фронтмена группы "Антитіла" Тарас Тополя, оба лидера находятся в своем информационном пузыре и руководствуются личными страхами. Он также не исключает, что в инфопространстве Папы Римского и Маска есть место российской пропаганде.

"Если говорить о Маске, то есть много версий, почему он это сделал. Первая – у него тогда продолжалась покупка Twitter и кто-то ему мог докинуть финансов на это. Этот кто-то мог быть заинтересованным лицом. Вторая версия – это могла быть женщина, ближайшее семейное окружение. Не один уже был пример, когда какие-то американские эксперты несут ересь относительно войны в Украине, оправдывая россиян, а потом оказывается, что жена у мужика – россиянка", – прокомментировал артист.

Что же касается Папы Римского Франциска и его скандальных высказываний в защиту россиян, то Тарас Тополя перечисляет те же причины: влияние окружения, российская пропаганда, боязнь за личную безопасность и многое другое.

"На самом деле никто из нас с вами не знает истинных причин. Как мы и не знаем, что стукнуло в голову Папе Римскому. Я склоняюсь к тому, что его позиция лояльности к россиянам тоже связана с его окружением, с пузырем, в котором он живет и не понимает до конца, что происходит в Украине", – подчеркнул Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из группы "Антитіла" ярко пофантазировал о последнем дне путина.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

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