Украинская певица Джамала сначала отправила сыновей к сестре в Турцию, но потом перевезла их в другую страну.

Украинская певица Джамала поделилась, что пока участвовала в польской версии проекта "Танцы со звездами", ее дети жили в Турции вместе с сестрой артистки Эвелиной. А сейчас их место пребывания изменилось. Об этом артистка рассказала в интервью для программы "ЖВЛ".

"Каждый раз это общение через WhatsApp – только раздражаешь себя, ничего не понятно. Маленький только начинает говорить… С ними непросто, но без них невозможно. Если мы думаем, что дети должны привыкать к новому месту за 15 минут, это неправда. Им так же стрессово и новый язык", — прокомментировала Джамала.

Уже после того, как артистка выбыла из польских "Танцев", она забрала детей к себе. Сейчас они живут вместе в Варшаве. Там ее сыновья уже пошли в детский сад. С детьми ей помогают родители, когда артистке нужно уехать в командировку.

Стоит напомнить, что Джамала имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.