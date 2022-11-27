Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения. Также знаменитость судит "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Эктор решил рассказать, как ему пришлось есть в автомобиле.

"Всем привет, в последние дни для каждого тяжелые, но нужно держаться", - начал Хименес-Браво.

"Так как нет воды и света, мой завтрак не дома, а в машине. Смотрите, что я буду есть", - продолжил Эктор.

"Очень давно не ел макнаггетс", - добавил звезда.

"Честно, я не помню, когда был последний раз, когда я кушал макнаггетс. Я просто в шоке. Ну, дома невозможно делать завтрак, нету воды, нету душа, невозможно готовить. Поэтому я сейчас сижу в машине и завтракаю", - сказал Эктор.

"Мой вердикт", - написал звезда на следующем сторис.

"Честно, это не очень", - добавил Хименес-Браво.

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