Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Знаменитость с начала полномасштабного вторжения оставалась в Киеве и поддерживала украинцев, которые пряталась от обстрелов в метро. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Наталья поделилась фото после концерта. Звезда сделала селфи, обнимая огромный букет цветов.

"Киев! Благодарю вас за этот вечер!

За вашу любовь!

Мы дома!", - написала Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Обожаю Вас! Наталочка, вы очень сильная женщина!", "спасибо за этот вечер. Народная артистка зеленой ветви, "Спасибо за этот душевный, унизительный и дающий надежду спектакль! Вы невероятная!", "Последний раз была с Вами на концерте в Ботсаду в 2019 и сегодня… Другая наша жизнь. Сейчас ваши песни зазвучали по новому. Спасибо за вечер, за вашу энергию за наши слезы из самой глубины души".

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А еще Politeka сообщала, что Могилевская обратилась к украинцам и поделилась жуткой историей

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