Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала забавное видео, а в нем лайфхак – как подсветить дом в условиях отключений.

В ролике Наташа сначала показала себя с забавной инста-маской на лице и заявила, что научит украинцев делать "фонарики" для дома из батареек и фольги. А дальше показала, как сама это делает. Так, для создания такой подсветки понадобится две батарейки, к которым присоединяется диодная лампочка и все это обматывается в фольгу. Для удобности этот механизм Наталья положила в спичечный коробок.

В подписи к публикации Могилевская заявила: "Лайфхак! Лампочка, которая будет бесперебойно работать год". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Весь тик-ток в этом лайфхак", "Я бы даже и не додумалась", "Где лампочку взять?", "Прикольно", "Жесть, дожили! Дива дает лайфхаки о лампочках! Респект, Наталья!", "Вы замечательная", "Круто", "Вы крутые. Все будет Украина", "У меня муж такую ​​сделал. Минувшие сутки очень пригодилась!", "Классно. Молодцы".

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