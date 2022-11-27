Актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в сериале "Сваты", честно ответила, общается ли с российскими друзьями.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", в котором сыграла роль Женьки Ковалевой. Теперь за актрисой следят сотни тысяч украинцев. Звезда продолжает радовать фанов своим творчеством и выступила в поддержку Украины в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.

"?", - написала Анна, предлагая задавать вопросы.

"Наверное у тебя много друзей из россии и очень интересно, как ты сейчас с ними общаемся", - написала Кошмал.

"Вообще нет, у меня не много оттуда друзей, можно пересчитать на пальцах одной руки. С некоторыми мы прекратили общение, некоторые иногда мне пишут, интересуются, как мы", - сказала Анна Кошмал в своем ответе.

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