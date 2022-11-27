Популярная артистка, известная певица и участница различных украинских шоу Тина Кароль сейчас путешествует по странам с концертами. Артистка открыла свой фонд помощи для украинцев и также занимается сбором средств для ВСУ.

С недавних пор Тина делится личными, не постановочными кадрами и получает много комментариев в свой адрес.

«Мое измерение, мы должны находить новых себя. Мотивации достаточно, историй достаточно. Осталось найти верные ноты и слова» - поделилась мыслями Тина.

В сети отреагировали:

«Такая вау🥺; Такой зайчик 😭; Здорово, продолжайте в том же духе 👍; Как давно мы не виделись 🥺❤️ вернулась наконец; вернулась😁😍; Крашихаааа, мы ждали; наше солнышко❤️; Красотка😍; Тинуся какая ты прелесть!!!; Солнышко, мы тебя заждались уже 😂❤️‍🩹; Красавица, лучшая женщина ❤️».

Также Тина решила показывать и простые, мимолетные кадры без постановок. Одним из таких стал снимок с самолета. Артистка позировала с головным убором, спрятав волосы, и честно показала себя без косметики.

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