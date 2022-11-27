Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда сейчас путешествует вместе с Jerry Heil, давая концерты в поддержку Украины. Звезда в последнее время много сотрудничают и записывают песни. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз исполнительница поделилась кадрами, где уже добралась до США.

"Седьмой видеодневник.

В этот раз я в Лос-Анджелесе. Побывала у надписи "HOLLYWOOD", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вова очень Крутый и умный человек. Ждем разрыва", "Самая искренняя, самая настоящая, самая лучшая", "Берегите себя, пожалуйста", "Ну норм там вместе с Володей делите себе в Штатах,поздравляю вас!..а мы посидим немного без света,воды и под массированными ракетными))", "Класс)) Колаб с Вовой это будет точно круто".

Напомним, Alyona Alyona похвасталась, что сотворила вместе с Jerry Heil и известным поляком

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели

Также Politeka писала, что Jerry Heil заинтриговала совместной песней с польским исполнителем



