Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда сейчас путешествует вместе с Jerry Heil, давая концерты в поддержку Украины. Звезда в последнее время много сотрудничают и записывают песни. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз исполнительница поделилась кадрами, где уже добралась до США.
"Седьмой видеодневник.
В этот раз я в Лос-Анджелесе. Побывала у надписи "HOLLYWOOD", - написала звезда.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Вова очень Крутый и умный человек. Ждем разрыва", "Самая искренняя, самая настоящая, самая лучшая", "Берегите себя, пожалуйста", "Ну норм там вместе с Володей делите себе в Штатах,поздравляю вас!..а мы посидим немного без света,воды и под массированными ракетными))", "Класс)) Колаб с Вовой это будет точно круто".
Напомним, Alyona Alyona похвасталась, что сотворила вместе с Jerry Heil и известным поляком
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели
Также Politeka писала, что Jerry Heil заинтриговала совместной песней с польским исполнителем