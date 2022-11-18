Как сообщает Politeka.net, в Украине выбрали 10 участников Нацотбора на "Евровидение-2023", среди финалистов оказалась певица Jerry Heil, которая сейчас учится в США. Кроме того, она дает там благотворительные концерты. В рамках одного из них ей удалось встретиться со своими коллегами певицей KOLA (Анастасия Прудиус) и рэпершей Alyona Alyona. Они воспользовались возможностью и спели вместе. Ролик появился в Instagram Jerry Heil.

В частности, певицы собрались вместе и спели украинскую народную песню "Ой на Горі Два Дубки". Знаменитые украинки выбрали повседневные удобные наряды. Jerry Heil позировала в ярком желтом свитшоте с принтом и спортичных штанах, Alyona Alyona примеряла красный свитшот и серые брюки, а KOLA выбрала длинный свитер и джинсы в тон.

"Впервые за долгое время мы встретились на репетиции и спели вместе не дистанционно, а офлайн. А уже сегодня, родные наши, мы увидимся с вами на концерте в первом городе Seattle, в рамках тура по Северной Америке", - подписала видео Jerry Heil.

Пользователи сети похвалили артисток и подарили им несколько ярких комплиментов: "Ну просто новая ВИА Гра", "Очень хорошо у вас выходит девочки! Слава Богу за вас, дорогие", "Любила петь это произведение в детстве, молодцы, красиво и позитивно", "Файные".

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.

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