Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который судит проект "Танці з зірками", а до этого был в кресле рефери "Україна має талант". А после начала полномасштабного вторжения звезда взял сына и жену, убежав в США. При этом Влад рассказывал, что успел уехать из Украины до введения ограничений на перемещение мужчин за границу. Его коллега Евгений Кот усомнился в честности слов танцора, ведь военное положение было введено в 5:30 утра 24 февраля и времени практически не было для законного пересечения границы.
Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился фотографией, где показал своего сына.
"Смотрю на старые фотографии и снова немного грустно. Ибо это в своем дворе", - написал Влад Яма ностальгически.
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Напомним, Яма из "Танців з зірками" взвыл по Украине, сидя за границей
Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танці з зірками" в США разгневал украинцев новым постом
А еще Politeka писала, что Влад Яма, который сбежал из Украины в США, похвастался отдыхом на Мальдивах