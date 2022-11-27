Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой группы KAZKA. Звезда прославилась благодаря "Х-Фактору", где спела авторскую песню "Свята", которая впечатлила Настю Каменских, а впоследствии стала хитом. После этого у артистки были много популярных песен, которые собрали десятки и сотни миллионов просмотров на Ютуб.

А недавно Зарицкая стала тренером "Голос країни" и ее члену команды удалось победить. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила выйти в сторис, похваставшись своим экспериментом с внешностью. Как можно заметить, Александра хвасталась новым цветом волос.

"Пока включили свет) как вам мой новый цвет волос? Сама красила", - написала звезда, хвастаясь своими успехами в гримерке.

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