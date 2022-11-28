Слава Демин решил пообщаться в фотоблоге с подписчиками. Поклонников шоумена интересовало, как выглядел их кумир с волосами.

Как сообщает Politeka.net, фанаты уже привыкли видеть кумиров украинского шоу-биза такими, какими они предстают перед ними на экранах. 38-летний украинский радио- и телеведущий Слава Демин признался, почему много лет не отращивает волосы и показал архивное фото в Instagram, где у него еще есть шевелюра.

Так, Слава Демин решил пообщаться в фотоблоге с подписчиками. Поклонников шоумена интересовало, как выглядел их кумир с волосами. Знаменитость решил показать фото, где он еще не побрил свою шевелюру. Смотрите, какой он был хорошенький.

Слава опубликовал в Instagram-stories фотографию, где он в белой рубашке позирует с двумя свечами в руках, а на голове у него виднеется светлые русые волосы. Отметим, что у ведущего шевелюра была в начале карьеры. Впоследствии Демин решил, что без волос ему гораздо лучше.

Стоит отметить, что знаменитый украинец ранее признавался, что он с 22 лет начал лысеть. Чтобы замаскировать неприятный процесс, Слава Демин долго коротко стригся, а потом начал сбривать волосы полностью. Украинский радиоведущий также решил, что без волос ему значительно лучше.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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