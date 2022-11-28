Солистка KAZKA Александра Зарицкая показала, как ей удалось сделать эксперимент с внешностью, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Александра показала себя после того, как сделала покраску волос сама. Звезда сделала селфи, хвастаясь результатом.

"Друзья, вы как?️

Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения) А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?", - написала Александра.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы такая истощенная, но все равно красавица", "Вы очень хороша, главное настоящая без конфетти и мишуры! Держимся", "Вы такие милые, скучаю по вам всем", "Живые, здоровые, эти два часа со светом", "Необычно. Но тебе очень подходит".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая устроила эксперимент с внешностью, показав результат

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