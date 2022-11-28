Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник засветился с женой Кристиной в роддоме с младенцем на руках.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. У пары есть трое детей - Иван, Дмитрий и Александр. Но пара не скрывает, что мечтает еще и о дочери. Не забывают Решетники и об Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным.

А в этот раз пара опубликовали кадры из роддома.

"С Днем рождения наше самое маленькое счастье.

Мы постоянно повторяем, как мы раньше жили без нашего улыбающегося щекастого малыша, просит "немого" и обожает играть "бумками"

Будь нам всем здоровым и счастливым. С Днем рождения, Сашуня!!!

А фото из архива, как напоминание, как быстро растут дети", - написали Решетники.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я тоже вашего Сашуню обожаю, пусть растет здоровенькая наша звездочка", "Да будет у сына счастливая судьба, и беззаботное детство", "Расти большой, будь здоровеньким, самым счастливым, в остальном мама с папой и братики, тебе помогут".

Напомним, сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения

А еще Politeka писала, что жена Решетника поделилась, как ее поздравили с днем рождения любимые сыновья и муж

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