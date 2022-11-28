Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. У пары есть трое детей - Иван, Дмитрий и Александр. Но пара не скрывает, что мечтает еще и о дочери. Не забывают Решетники и об Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным.
А в этот раз пара опубликовали кадры из роддома.
"С Днем рождения наше самое маленькое счастье.
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Будь нам всем здоровым и счастливым. С Днем рождения, Сашуня!!!
А фото из архива, как напоминание, как быстро растут дети", - написали Решетники.
Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я тоже вашего Сашуню обожаю, пусть растет здоровенькая наша звездочка", "Да будет у сына счастливая судьба, и беззаботное детство", "Расти большой, будь здоровеньким, самым счастливым, в остальном мама с папой и братики, тебе помогут".
Напомним, сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения
А еще Politeka писала, что жена Решетника поделилась, как ее поздравили с днем рождения любимые сыновья и муж
Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, когда россия прекратит обстрел украинских ТЭС