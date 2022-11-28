Как сообщает Politeka.net, 25 ноября, свой день рождения отмечает жена известного украинского телеведущего Григория Решетника. Ей исполнилось 33 года. На своей странице в Инстаграм Кристина Решетник все еще публикует снимки с празднования. Раньше она их не могла выставить ведь в квартире отсутствовал свет.
Жена телеведущего поделилась несколькими памятными фото. На первом снимке мы можем увидеть Кристину Решетник в компании трех сыновей. Иван, Дмитрий и Саша прижимаютсы к маме, которая держит в руках букеты цветов. На заднем фоне можно увидеть праздничный шарик в виде сердечка.
Кроме того, счастливая мама показала вафельный тортик со сгущенкой, который судя по всему, ей приготовили мальчики. Также они сделали своими руками открытку для нее.
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"Мое счастье", - подписала фото Кристина Решетник.
Пользователи сети умилились снимкам и оставили комментарии под ними: "Поздравляю! Желаю вам всего самого наилучшего в жизни! Многая лета!", "Очень красивые) Поздравляю", Мои искренние поздравления Вам! Здоровья, мирного неба и Божьей заботы!", "Торт супер ".
Напомним, что жена Решетника решила не скрывать, почему их семья остается в Киеве.
Как сообщала Politeka, жена Решетника удивилась собственной реакцией на обстрелы.
Также Politeka писала, что Решетник честно признался, как ему удалось стать ведущим.