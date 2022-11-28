Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Фанаты кулинарного шоу при этом замечали, что Эктор не очень любит, когда в блюдах присутствуют украинские приправы укроп и петрушка.

"Раздражает Эктор с невосприятием наших приправ (укроп, петрушка), когда заходит речь о них, с таким отвращением и пренебрежением - что вроде бы украинцы ничего кроме этих трав не используют... Уважаем друг друга, это наши продукты которые мы любим, которые часто используем... мы же не высказываемся, о вашей кухне не хорошо, хотя уверена не все приправы придутся по душе украинцам... Не хочу никого обидеть, но имейте господин Эктор уважение традиционных продуктов Украинцев", "Я полностью с Вами согласна! Сама много об этом писала! Особенно возмущает, когда в блюдо надо бы добавить укроп и пр., но этого не делают потому, что Эктор не любит... Впечатление, что шоу называется не МШ, а "Готовим для Эктора", - писали фанаты.

Сам же Эктор в интервью признавался, что у него нормальные отношения с укропом:

"Я очень люблю укропчик. У меня нет с ним никаких проблем. С чем я не согласен, так это использовать укроп во все рецепты, где он даже не подходит. Укроп — идеальный для морепродуктов и рыбы. У него деликатный вкус как у аниса или ванили. Но я считаю, что он не подходит мясу и салатам. Это мое личное предпочтение как шефа. Я не имею ничего против укропа. Просто предлагаю людям не использовать его со всеми блюдами, поскольку у него специфический вкус. Когда вы используете специи или травы для блюда, вы должны быть уверены, что они подчеркнут вкус. Я люблю укроп, но он должен использоваться корректно".

А в этот раз Хименес-Браво решил в своем сторис Инстаграм показать реакцию фанатов на его блюдо с укропом.

"Я так и знала - делал рулетики с укропчиком", "Укроп! Не может быть. Ты не ты, когда без Инстаграма", - написали украинцы.

"Знал, что оцените", - написал в ответ фанатам Эктор.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, без чего не представляет своей жизни

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт простого и сытного блюда для всей семьи

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, как ему живется в Украине



