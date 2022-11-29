В подписи к фото, Александр Положинский опубликовал снимок заснеженных сосен, которые были сфотографиованы где-то на передовой.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Александр Положинский автор и фронтмен нескольких групп, таких как "Тартак", "Оливье", "Бувье", служит в ВСУ и продолжает писать. Недавно в Instagram она разместил стихотворение, которое посвятил защитникам и защитницам Украины.

"В темряві лягаю спати на сніг.

Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг.

Пальці – у спальник, і весь за ними услід.

Ковток із фляги – язик ламає лід.



Вночі прокидаюся – б‘ють дрижаки.

Прагну тепла і світла, та поки все навпаки.

Це зміниться на краще – бо змінитись повинно.

Терміново потрібно до вітру. Зимно", – написал Александр Положинский.

В подписи к фото, Александр Положинский опубликовал снимок заснеженных сосен, которые были сфотографиованы где-то на передовой.

В комментариях пользователи сети отмечали, что их стих музыканта невероятно тронул и они едва сдерживают слезы, когда перечитывают строки: "До костей пробирает", "Держитесь Александр, и спасибо за мое утро дома", "До мурашек и прямо в сердце", "Сижу в тепле и в безопасности вдали от войны. И когда я читаю твои строки, мне становится стыдно".

Напомним, что Положинский рассказал о страхе, который постоянно испытывает на фронте.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Положинский пояснил, почему украинский язык так важен на фронте.