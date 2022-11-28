Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель в трендовых нарядах из новых коллекций этого года покорила фанатов.

Популярная юная модель Дева Кассель привлекла внимание к себе сразу же при первом появлении на красной дорожке вместе с мамой – всемирно известной моделью и актрисой Моникой Беллуччи. Девушка не только получила несколько приглашений от модных домов, но и теперь работает с ними.

Более того, Дева успела задуматься и об актерской карьере, желая проверить свои способности, что также поддержала ее мать. На модных показах, в рекламе и даже на специальных съемках девушку сопровождает мама, которая ее всячески поддерживает.

Недавно сама Беллуччи похвалилась успехом дочери, которая снялась для модного глянца. В трендовых нарядах Дева подчеркнула свою привлекательность. Снялась девушка для Vogue France, 2022.

«Принцесса итальянская 😍; она так прекрасна и юна; нравится ее стиль; тут уже что-то свое особенное; Беллисима Дева».

Дева Кассель является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя, звездная пара давно в разводе, поэтому девушка растет вместе с мамой. Более того, знаменитая модель и актриса часто появляется на модных показах вместе с Девой.

Моника публично заявила, что поддержит интересы ребенка, даже если она желает пойти по ее стопам.

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