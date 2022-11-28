Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что его обязанности менялись с февраля и до сегодняшнего дня.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Солист "Бумбокс" рассказал, какие у него обязанности и убивал ли он лично врагов. Об этом он заговорил во время интевью для Янины Соколовой.

Так, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк входит в подразделение патрульной полиции "София". Музыкант уточнил, что там он не выполняет работу обычного полицейского.

"Мы не патрулируем улицы городов и не выписываем штрафы нарушителям ПДД. Это полиция, которая выполняет боевые и гуманитарные миссии. Патрульная полиция не воюет", - заявил артист.

Музыкант рассказал, что его обязанности менялись с февраля и до сегодняшнего дня. В первые месяцы он с подразделением занимался эвакуацией мирного населения из находившихся в зонах боевых действий городов. После учебы он стал оператором боевого дрона.

"Мне повезло, я в стрелковых боях не участвовал и в прицел врага не видел. Я не выполнял боевых задач. Но уже три месяца экипаж, к которому я принадлежу, занимается боевыми задачами. Мы занимаемся аэроразведкой и боевыми миссиями. На сегодняшний день сделали. уже 49 боевых вылетов", - рассказал Андрей Хлывнюк.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.