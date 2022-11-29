Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. А недавно звезда пропал из Инстаграм, ведь его заблокировали из-за проукраинских публикаций. Эктор вышел в эфир с аккаунта Ольги Мартыновской, рассказав о проблеме. Теперь, видимо, Хименес-Браво вернул доступ к своему блогу и поэтому начал публиковать новые посты.
А в этот раз Эктор опубликовал в шутку, в которой отметил, что ему нравится, когда участники "Мастер Шеф" суетятся.
"Больше шуток тут...", - написал звезда, пиаря свой аккаунт.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Ха-ха", "Вам розбанили аккаунт?", "А это уже какой МШ? Последний же так и не закончили из-за войны. Это уже новый?".
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