Не так давно известная певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала, что занимается озвучиванием книг в рамках специального проекта. Тогда артистка получила множество хвалебных отзывов в свой адрес и покорила фанатов.
Однако на одном увлечении звезда не остановилась – уже несколько недель как Даша занимается съемками нового кулинарного шоу. Вместе со звездными коллегами она готовит различные вкусности.
Вне съемок ей всегда удается подурачиться с коллегами. Так, в этот раз над Дашей подшутил знакомый, представив которое видео с моментом, когда она натерла морковку для очередного блюда.
Причем акцент в это время был сделан именно на наряде звезды, декольте которого едва ли скрыло ее формы.
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«Цей сон, цей сон… Мені щоночі сниться….» - говорится в песне, придавая моменту большей комичности.
Напомним, коллегой по съемкам в этом эфире стала украинская телеведущая Леся Никитюк, которая предпочла более скромный образ. С аккуратным макияжем, удобной укладкой и с красным фартуком Леся записала несколько роликов, сделанных между съемками.
Фанаты обратили внимание на привлекательные образы коллег, которые в реальной жизни предпочитаю удобства и спортивный стиль.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.