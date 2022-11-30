Даша Астафьева в платье с внушительным декольте смутила коллег на новых съемках.

Не так давно известная певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала, что занимается озвучиванием книг в рамках специального проекта. Тогда артистка получила множество хвалебных отзывов в свой адрес и покорила фанатов.

Однако на одном увлечении звезда не остановилась – уже несколько недель как Даша занимается съемками нового кулинарного шоу. Вместе со звездными коллегами она готовит различные вкусности.

Вне съемок ей всегда удается подурачиться с коллегами. Так, в этот раз над Дашей подшутил знакомый, представив которое видео с моментом, когда она натерла морковку для очередного блюда.

Причем акцент в это время был сделан именно на наряде звезды, декольте которого едва ли скрыло ее формы.

«Цей сон, цей сон… Мені щоночі сниться….» - говорится в песне, придавая моменту большей комичности.

Напомним, коллегой по съемкам в этом эфире стала украинская телеведущая Леся Никитюк, которая предпочла более скромный образ. С аккуратным макияжем, удобной укладкой и с красным фартуком Леся записала несколько роликов, сделанных между съемками.

Фанаты обратили внимание на привлекательные образы коллег, которые в реальной жизни предпочитаю удобства и спортивный стиль.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.