Христина Решетник уточнила, що вона дуже щаслива, бо її рідні та близькі з нею поряд.

Як повідомляє Politeka.net , з сьогодні, 25 листопада, свій день народження відзначає дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника . Їй виповнилося 33 роки. На своїй сторінці в Інстаграм Христина Решетник розповіла, як її привітали троє синів та коханий чоловік. А також опублікувала чарівні фото.

"Сьогодні прокинулася від того, що всі четверо моїх чоловіків мене міцно обійняли і сказали: "Мамочко, Мила, ми тебе так любимо! Так класно, що ти у нас є!"" - розповіла Христина Решетник.

Жінка уточнила, що вона дуже щаслива, бо її рідні та близькі з нею поряд. За її словами, у неї просто неймовірна родина, батьки, друзі, рідні для неї люди та цілі, до яких йду. Вона також поділилася про найголовніше бажання.

"Але я запам'ятаю цю свою дату назавжди, тому що в моїй рідній країні війна. Тому бажання в мене одне єдине - скоріше світ, скоріше перемога", - додала Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі привітали дружину телеведучого Григорія Решетника та побажали їй найкращого. Також їй написали кілька компліментів, відзначаючи, наскільки вона чарівна і красива.

Нагадаємо, що дружина Решетника вирішила не приховувати, чому їхня родина залишається у Києві.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника здивувалася своєю реакцією на обстріли.

Також Politeka писала, що Решетник чесно зізнався, як йому вдалося стати ведучим.