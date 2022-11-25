Як повідомляє Politeka.net , з сьогодні, 25 листопада, свій день народження відзначає дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника . Їй виповнилося 33 роки. На своїй сторінці в Інстаграм Христина Решетник розповіла, як її привітали троє синів та коханий чоловік. А також опублікувала чарівні фото.
"Сьогодні прокинулася від того, що всі четверо моїх чоловіків мене міцно обійняли і сказали: "Мамочко, Мила, ми тебе так любимо! Так класно, що ти у нас є!"" - розповіла Христина Решетник.
Жінка уточнила, що вона дуже щаслива, бо її рідні та близькі з нею поряд. За її словами, у неї просто неймовірна родина, батьки, друзі, рідні для неї люди та цілі, до яких йду. Вона також поділилася про найголовніше бажання.
"Але я запам'ятаю цю свою дату назавжди, тому що в моїй рідній країні війна. Тому бажання в мене одне єдине - скоріше світ, скоріше перемога", - додала Христина Решетник.
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У коментарях користувачі мережі привітали дружину телеведучого Григорія Решетника та побажали їй найкращого. Також їй написали кілька компліментів, відзначаючи, наскільки вона чарівна і красива.
Нагадаємо, що дружина Решетника вирішила не приховувати, чому їхня родина залишається у Києві.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника здивувалася своєю реакцією на обстріли.
Також Politeka писала, що Решетник чесно зізнався, як йому вдалося стати ведучим.