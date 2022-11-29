Главный герой романтического шоу также сравнил вылет участницы со смертью, чем удивил даже Славу Демина.

На канале СТБ выходит 12 сезон романтического реалити "Холостяк", которое отсняли еще до начала полномасштабной войны в Украине. В настоящее время в эфир вышло 5 выпусков. Герой "Холостяка-12" отличился скандальным заявлением. В интервью Славе Демину Алекс Топольский сравнил выбывших участниц шоу с умершими.

Алекс Топольский рассказал, что принимает решение попрощаться с участницей уверенно, поэтому не жалеет об этом позже.

"Когда я прощаюсь с девушкой, я не жалею об этом, потому что уже решил. Это мое окончательное решение. Но когда я прощаюсь, я знаю, что ее больше не увижу. Я в голове прокручиваю все классные моменты, которые у нас были. Я эти моменты просто вспоминаю", - сказал он.

Главный герой романтического шоу также сравнил вылет участницы со смертью, чем удивил даже Славу Демина.

"Когда человек умирает, нужно пытаться помнить очень классные моменты о нем. Вспоминать только положительные моменты, связанные с ушедшим из этого мира человеком", - добавил Алекс Топольский.