На канале СТБ выходит 12 сезон романтического реалити "Холостяк", которое отсняли еще до начала полномасштабной войны в Украине. В настоящее время в эфир вышло 5 выпусков. Герой "Холостяка-12" отличился скандальным заявлением. В интервью Славе Демину Алекс Топольский сравнил выбывших участниц шоу с умершими.
Алекс Топольский рассказал, что принимает решение попрощаться с участницей уверенно, поэтому не жалеет об этом позже.
"Когда я прощаюсь с девушкой, я не жалею об этом, потому что уже решил. Это мое окончательное решение. Но когда я прощаюсь, я знаю, что ее больше не увижу. Я в голове прокручиваю все классные моменты, которые у нас были. Я эти моменты просто вспоминаю", - сказал он.
Главный герой романтического шоу также сравнил вылет участницы со смертью, чем удивил даже Славу Демина.
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"Когда человек умирает, нужно пытаться помнить очень классные моменты о нем. Вспоминать только положительные моменты, связанные с ушедшим из этого мира человеком", - добавил Алекс Топольский.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.