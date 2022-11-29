Український телерадіоведучий Володимир Остапчук після непідтверджених у ЗМІ повідомлень про його розлучення з другою дружиною з'явився без обручки.

Так, Остапчук опублікував серію знімків, зроблених на Харківщині. Там ведучого можна побачити без кільця на безіменному пальці правої руки.

"Культурний десант на деокупованих територіях. Листопад 2022", - підписав Остапчук фото, на яких також можна побачити Колю Сергу, Олександра Ярмака та Андрія Бєднякова.

При цьому ще кілька місяців тому, у серпні, обручка у Остапчука ще була.

До 2020 року Остапчук був одружений із Оленою Войченко. У пари є двоє дітей, через які у екс-подружжя після розлучення виникають постійні конфлікти. Так, Остапчук неодноразово звинувачував колишню дружину, що вона не дає йому бачитися з дітьми.

2020-го року, 15 жовтня, Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Усього за два місяці до весілля Крістіна та Володимир відзначали першу річницю знайомства.

Обручки пара замовляла в українського дизайнера, тоді як на заручини шоумен подарував коханій відразу дві обручки від преміального ювелірного бренду Tiffany & Co – одне лаконічне повсякденне, а інше класичне з діамантом.

Тому дизайнер запропонувала молодятам зробити всередині один напис, який буде на двох кільцях, проте прочитати його можна буде лише тоді, коли з'єднати обручки один з одним.

Останній пост за участю Христини у Остапчука був майже півроку тому – у липні.

При цьому деякі користувачі соцмереж вважають потрібним висловитися про можливе розлучення телеведучого та нотаріуса безпосередньо на сторінці Остапчука.

"Офікувано! Нічого дивного. Головою треба думати, а не... А з людиною, якій на*рати на чужі почуття, на чужу сім'ю, на дітей і яка забрала батька - нічого хорошого збудувати не можна. Видно було, що для неї це лише шанс зачепитися за шоу-бізнес, і ви їй цей шанс дали. Надалі, будьте уважнішими. У цій сфері кохання рідкісна річ", "Немає роботи, немає бабла, немає і жінки", "Ну хтось Віктора Павлика має переплюнути", "А мені вона ніколи не подобалася", "Весілля не похорони, можна повторити", "Ідіть на Холостяк-13", "Одне розлучення, може, і випадковість, а два - це вже діагноз", - коментують користувачі Інстаграм.

Нагадаємо, дружина екс-"Холостяка" Добриніна Даша Квіткова розповіла, що врятувало їхній шлюб.

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