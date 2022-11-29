Так, Остапчук опублікував серію знімків, зроблених на Харківщині. Там ведучого можна побачити без кільця на безіменному пальці правої руки.
"Культурний десант на деокупованих територіях. Листопад 2022", - підписав Остапчук фото, на яких також можна побачити Колю Сергу, Олександра Ярмака та Андрія Бєднякова.
При цьому ще кілька місяців тому, у серпні, обручка у Остапчука ще була.
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До 2020 року Остапчук був одружений із Оленою Войченко. У пари є двоє дітей, через які у екс-подружжя після розлучення виникають постійні конфлікти. Так, Остапчук неодноразово звинувачував колишню дружину, що вона не дає йому бачитися з дітьми.
2020-го року, 15 жовтня, Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Усього за два місяці до весілля Крістіна та Володимир відзначали першу річницю знайомства.
Обручки пара замовляла в українського дизайнера, тоді як на заручини шоумен подарував коханій відразу дві обручки від преміального ювелірного бренду Tiffany & Co – одне лаконічне повсякденне, а інше класичне з діамантом.
Тому дизайнер запропонувала молодятам зробити всередині один напис, який буде на двох кільцях, проте прочитати його можна буде лише тоді, коли з'єднати обручки один з одним.
Останній пост за участю Христини у Остапчука був майже півроку тому – у липні.
При цьому деякі користувачі соцмереж вважають потрібним висловитися про можливе розлучення телеведучого та нотаріуса безпосередньо на сторінці Остапчука.
"Офікувано! Нічого дивного. Головою треба думати, а не... А з людиною, якій на*рати на чужі почуття, на чужу сім'ю, на дітей і яка забрала батька - нічого хорошого збудувати не можна. Видно було, що для неї це лише шанс зачепитися за шоу-бізнес, і ви їй цей шанс дали. Надалі, будьте уважнішими. У цій сфері кохання рідкісна річ", "Немає роботи, немає бабла, немає і жінки", "Ну хтось Віктора Павлика має переплюнути", "А мені вона ніколи не подобалася", "Весілля не похорони, можна повторити", "Ідіть на Холостяк-13", "Одне розлучення, може, і випадковість, а два - це вже діагноз", - коментують користувачі Інстаграм.
Нагадаємо, дружина екс-"Холостяка" Добриніна Даша Квіткова розповіла, що врятувало їхній шлюб.
Раніше про проблеми у шлюбі розповіла зірка «Жіночого кварталу» та співачка Кекелія.
Також повідомлялося, що українки стали на захист Володимира Дантеса, який розлучився з Дорофєєвою.
Крім того, Politeka.net писала, що український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився, зробив комплімент своїй колишній дівчині, яка прийшла на "Холостяк".