Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка и соучредитель MOЗGI GROUP вместе с бывшим мужем Потапом (Алексеем Потапенко). А теперь стало известно, что партнеры по бизнесу больше не будут работать вместе. В интервью Ирина рассказала о распаде MOЗGI GROUP, фрагмент которого опубликовало "ЖВЛ" у себя в Инстаграм.

"Он для меня один и единственный, кто помог мне вообще понять, что такое шоу-бизнес и с какой стороны к нему подходить. Мы сделали друг другу все, что могли. Я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него в той индустрии, которую он выберет".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец, давно пора", "Боже мой, я конечно понимаю что деньги, бизнес это важно, и не хочется потерять все это из-за мужчины, который такой себе мужчина. Только представьте, сколько она терпела грязи, пока он гулял с Настей. Ужас! Давно нужно было попереть, куда подальше", "Извиняюсь за хамство, но сколько можно было терпеть это трусливое, лживое чучело. Действительно канал 1+1 не уважает своих зрителей, толкая это несуразное создание в телепередаче. Где он был с начала войны?".

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