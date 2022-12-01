Даша Астафьева является популярной украинской певицей, моделью и актрисой. С недавних пор исполнительница также занялась озвучиванием книг, новыми проектами и уже побывала в роли ведущем на своем кулинарном шоу.
Сейчас артистка все больше времени уделяет работе, поэтому в Инстаграм уже не так много ее кадров из отдыха или постановочных глянцевых фото из фотосессий. Однако Астафьева старается показывать интересный стиль и вне публики, подбирая наряды максимально в своем стиле.
Черное сетчатое платье миди-длины с белыми вставками на плечах и талии удачно гармонировало с обувью Даши. Аккуратная укладка с волнами и макияж с акцентом на губы привлекли внимание поклонников.
«Такой хороший вечер сегодня, спасибо, мои лучшие!» - пишет Астафьева.
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С недавних пор Даша также начала вести Твиттер, в котором пишет свои личные замечания. В саркастичной манере Астафьева и в этот раз порадовалась проигрышам российских оккупантов.
«Приветствую! Я, когда читаю, что наши ВСУ за прошедшие сутки сбили еще определенное количество вражеских самолетов, в голове звучит забытое за эти клятые девять месяцев: «Сэр, тейк йор сит! Плис, пут йор ситбек апрайт! Сенкью, фор флаинг, ви хоуп ту си ю егейн». Гутбай, пи*араси! Доброе утро, Украина!» - написала Даша и привлеккла внимание.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.