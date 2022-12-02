Известная актриса, голливудская звезда Анджелина Джоли не так часто появляется на публике, однако каждый ее выход в свет привлекает много внимания. Артистка в этот раз посетила веганский ресторан Crossroads в Лос-Анджелесе.
Фотографам удалось сделать несколько кадров в тот момент, как Джоли уже выходила из заведения. Как видно по снимкам, опубликованным в Твиттер, артистка выглядит довольно стильно в любой сезон и не меняет свои вкусы.
Она выбрала длинное бежевое пальто-оверсайз с поясом на талии и капюшоном, белый топ, темные брюки и телесные лакированные туфли на каблуке.
Обычная прическа и золотые украшения преобразили Джоли, что также подметили поклонники в сети.
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При этом не забывают о Джоли и о ее лучших образах также в сети, недавно художник Лоренцо Доминеско продемонстрировал, как могла бы выглядеть Лара Крофт на Unreal Engine 5.
Особенность в том, что за прототип внешности виртуальной героини взяли Анджелину Джоли. Демонстрация образа также появилась на платформе YouTube.
Напомним, актриса сыграла Крофт в двух киноэкранизациях. На представленной разработке образ выглядит старше, в соответствии с реальным возрастом американской актрисы.
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