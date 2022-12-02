Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новогодней фотосессии с сыном Андрюшей.

Как видно, звездная мама и маленький сын запечатлены в фотостудии с новогодней тематикой. Перед камерой Наталка появилась в узких белоснежных штанах и уютном свитере с оленями. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж и теплая улыбка. Андрюша тоже наряжен в такой же свитер, как и мама, видно, что ему нравится эта съемка.

В подписи к публикации Денисенко поделилась своими эмоциями от этой съемки: "Первый день зимы? И 281 день войны… Поэтому наша зима и не заканчивалась, настроения новогоднего нет, но я не собираюсь ныть. Вы бы видели глаза сынишки, когда мы пришли в новогоднюю фотостудию, как он радовался! Когда вижу таким своего Андрюшу, то на душе становится как-то спокойнее. Мы выстоим и выдержим и еще будем праздновать! Как говорил мой любимый Поворознюк: "Поверьте, им будет п...ц!".

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