Единственная внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая учится и живет в Нью-Йорке, активно ведет свой блог в Instagram и часто радует аудиторию яркими публикациями. Так, в этот раз модель выложила кадры из стильной фотосессии на улицах Манхеттена.

Как видно, на новых кадрах Соня запечатлена прямо во время прогулки в интересной локации. Перед камерой она появилась в модном образе – на ней свободные светлые брюки спортивного кроя и задранный светлый свитер, который подчеркнул идеальный плоский животик и тонкую талию. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Можем ли мы просто пропустить зиму в этом сезоне?". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели, засыпая ее комплиментами: "Ты такая милая", "Как у вас тепло", "Мы можем перейти к лучшей части зимы", "Да, пожалуйста", "Симпатичная", "Где купить такую подвеску?", "Да пожалуйста, никакой зимы!", "Красотка", "Просто невероятная", "Красивая".

Напомним, "Даже когда мало времени": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов.

Как сообщала Politeka, "Мы всегда вместе": Онуфрийчук из "Танців з зірками" растрогала кадрами со своим Персиком.

Также Politeka писала, что "Пора срывать с себя маски": Каминская из "НеАнгелов" ошарашила новым появлением, видео.