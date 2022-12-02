Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда был женат на Елене Войченко. А после этого Владимир женился на нотариусе Кристине. Пара пробыла вместе почти два года, а недавно стало известно о разводе пары. И хоть Владимир с Кристиной не комментируют свой развод, но жена Остапчука уехала в Европу и перестала следить за мужем в Инстаграм, как и он за ней. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз жена Остапчука проснулась и вышла в эфир к фанатам в сторис Инстаграм. Звезда была в кружевном халате и держала стакан с водой.

"Всем привет...", - написала Кристина в своем блоге.

А до этого звезда показала, как приехала в аэропорт.

"Хотелось, чтобы это был Борисполь. И чтобы я летела на Мальдивы... Но нет, я просто ожидаю в зоне прилета", - написала Кристина в своем блоге.

Напомним, жена Остапчука жестко обратилась к хейтерам, которые ее упрекают

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе заявила, чего никогда не стерпит в мужчине

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